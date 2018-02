Steffens liv ændrede sig, da han gled i olie

- Jeg gled og kunne intet stille op. Vejen var spejlglat af olie, men der var intet at se, fortæller Steffen Berg, der blankt indrømmer, at oplevelsen stadig ryster ham:

- Det ved jeg intet om, men jeg vil bare håbe, at manden melder sig og påtager sig ansvaret, siger Steffen Berg, der opfordrer føreren til at henvende sig til politiet, hvis han ikke allerede har gjort det.

Den sjette

Steffen Berg var meget uheldig. Mindre end et minut efter, at han var faldet kom Brand & Rydning for at spule og gøre rent. En kvinde fra et hus i nærheden havde da hjulpet ham på benene:

- Hun sagde, at jeg var den sjette cyklist, der var gledet på det sted, siger Steffen Berg, der ikke mener, at han kørte særlig hurtigt eller letsindigt.

- Jeg kørte helt normalt, men man kunne ikke se noget olie, husker Steffen Berg, der fortæller, at to biler, der kørte bag ham måtte bremse hårdt op for ikke at påkøre ham.