Status på stormfloden: Operationen lykkedes - stort set

På nær det lille sommerhusområde ved Sandersvig, ser stormfloden ud til at have tabt langs kysten.

Haderslev Kommune: Det ligner en 1-0-sejr til beredskab, hjemmeværn og brandvæsen ved årets første kamp mellem menneske og stormflod. Status klokken godt 15, hvor stormfloden skulle stå på sit højeste, er, at det lykkedes at holde vandet ude fra huse og sommerhuse de mest truede steder.

Det oplyser operativ chef Holger Andersen fra Sønderjyllands Brand & redning.

- Men der er formentlig cirka fem sommerhuse ved Sandersvig, som har fået vand ind. Her stiger vandet fortsat cirka fem centimer endnu, tilføjer han.

Indsatsen for at holde vandet ude har været koncentreret om Kelstrup og Sønderballe. desuden har Haderslev Kommunes folk været ude med gravemaskiner i Diernæs og Flovt for at spærre udløb for indtrægende vand og grave render til at lede vandet væk.