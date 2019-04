Status: Hvad sker der med Gram Rådhus?

Der er tilsyneladende intet, der rykker sig i planerne for det tomme, tidligere rådhus i Gram. Og ejeren er blevet frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed.

Det ligger, hvor det ligger, og det bliver det nok ved med, så længe der ikke er nedstyrtningsfare. Nogenlunde sådan er de triste kendsgerninger for det tidligere rådhus i Gram. Den markante og synlige bygning er en torn i øjet på lokalsamfundet, men trods flere forsøg på at købe rådhuset tilbage med henblik på nedrivning, så har ejer og advokat, Lisbeth Vedel Pedersen, afslået alle tilbud. Arkitekt Egon Majlund, der driver firmaet Platech har et samarbejde med advokaten, og det ses blandt andet af det synlige skilt i et af vinduerne mod gaden. Men trods skiltningen har han ikke nyt om sagen, han vil dele med offentligheden. - Jo, du må godt skrive, at ejeren har bekostet 50.000 kroner på istandsættelse efter, at nogen har været inde og udøve hærværk på bygningen. Men det synes jeg, du skal tale med Vision Gram og præsten om, siger Egon Majlund, Antyder du, at Vision Gram og sognepræst Johannes Gjesing har været inde og smadre inventar? - Det var dig, der sagde det, lyder det kryptisk fra Egon Majlund. Majlund vil hellere pege på, at ingen klager over den bygning midt på torvet, hvor taget er brændt.

Fakta Gram Rådhus blev overflødigt ved kommunesammenlægningen 1. januar 2007. I 2008 købte den nu afdøde handelsmand Henry Stenders firma Franko ApS bygningen for to millioner kroner. I 2014 blev den solgt på tvangsauktion for 200.000 kroner efter Henry Stenders død. Bygningen rummer tre etager inklusive kælder på hver 472 m2. der er en garage på 44 m2. Grunden er på 2078 m2.

"Igen et projekt fra Platech", lyder den frejdige tekst på skiltet i vinduet på det tomme rådhus. Foto: Lars Fahrendorff

Færdig som advokat Egon Majlund vil ellers intet sige om samarbejdet med Lisbeth Vedel Pedersen. Han mener, det er hende, der skal udtale sig i sagen. JydskeVestkysten har forsøgt at ringe til advokaten og har lagt en besked, men hun er ikke vendt tilbage. Men det går ikke voldsomt godt for advokatens omdømme. Advokatnævnet har frakendt Lisbeth Vedel Pedersen - der beskrives som skattespecialist og tidligere ansat i Skat - retten til at udøve advokatvirksomhed på ubestemt tid efter en stribe brud på god advokatskik, blandt andet forsøg på at trække store beløb ud af Skat gennem urimeligt høje salærer. Det fremgår af Jyllands-Postens business-sektion den 26. april sidste år. I en afgørelse fra Advokatnævnet, der følger 17 tidligere afgørelser, hvor Lisbeth Vedel Pedersen har brudt god advokatskik, konkluderer nævnet, at advokat Pedersen har opkrævet "åbenbart uberettigede" salærer, som hun efterfølgende har søgt at få omkostningsgodtgjort hos Skat. "Lisbeth Irene Vedel Pedersen (har) groft tilsidesat god advokatskik (...) ved (...) i sager med offentlig tilskudsordning at have opkrævet salærer, som var åbenbart i strid med retsplejelovens (...) krav om rimelighed," skriver Advokatnævnet.

Geil: Det er trist Borgmester i Haderslev, H. P. Geil (V), har for mange år siden haft kontor i det nedlagte rådhus som borgmester i Gram Kommune. Derfor er han særligt trist over sagen. - Det er ikke kommunens kønneste bygning, men det er jo en tidligere kommunal bygning. Derfor føler jeg også, at vi har et særligt ansvar for den. Men den er handlet to gange på private hænder, så lige nu er vi oppe imod den private ejendomsrets ukrænkelighed. Jo, hvis der opstår nedstyrtningsfare, så kan vi gribe ind. Men som den ligger nu, er det en udmattelseskrig, siger H. P. Geil. Han gør opmærksom på, at advokaten købte bygningen for 200.000 kroner. Det beløb er hun blevet tilbudt af både Vision Gram og Haderslev Kommune, men hun har afslået, fordi hun vil have flere millioner for bygningen. - Enhver kan sige sig selv, at der hurtigt vil opstå et marked for hurtige opkøb af den slags, hvis kommunen så bagefter går ind og tilbyder det ti-dobbelte. Det ville være uheldigt, siger H. P. Geil. Han opfordrer med et glimt i øjet alle til at gå en stor bue uden om bygningen, fordi både han selv, sognepræst Johannes Gjesing og pressen tidligere er blevet politianmeldt for ulovlig indtrængen, da JydskeVestkysten i forbindelse med en reportage til avisen gik rundt om bygningen.

Det sku' vær' så godt Det var ellers en anderledes åben Lisbeth Vedel Pedersen, der tilbage i 2014 købte bygningen: - Jeg synes faktisk, det er et godt projekt. Jeg vil se, om jeg kan realisere det. Men jeg kender det kun fra lokalplanen. Jeg så først ejendommen, da den blev udbudt på tvangsauktion. Men jeg kan godt lide at sætte gang i nogle ting og se, at de bliver til noget; at skabe arbejdspladser. Jeg interesserer mig for at sætte gang i projekter, og se dem først til ende. Det må gerne gavne lokalsamfundet, sagde Lisbeth Pedersen dengang til JV. Men det er efterhånden ved at være længe siden.

Påvirker hele Gram I Landdistrikternes Fællesråd kender man kun alt for godt til de frustrationer, der opstår, når store, gamle bygninger for lov at stå tomme hen i årevis og præge byen med et forladt udseende. - Vi ved jo også fra flere undersøgelser, at den slags påvirker lysten til at bosætte sig i et lille bysamfund. Samtidig ved vi, at det påvirker huspriserne negativt, siger sekretariatsleder i fællesrådet, Noa Jankovic. Selv holder han og landdistrikternes Fællesråd til i det nedlagte rådhus i Egtved, hvor historien altså endte anderledes positivt.