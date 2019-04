Status Haderslev Sygehus: Kan blive sportshotel

Haderslev: Interessen for at puste nyt liv i det nedlagte Haderslev Sygehus er ikke blevet mindre. Det oplyser statens ejendomsselskab Freja, der står for at afhænde og få lys i vinduerne i det store bygningskompleks ved Haderslev Dam.

Hidtil har en tysk ejendomsudvikler med base i Hamborg hjulpet Freja med at få adgang til de rigtige kunder på det tyske hotelmarked, og det ser ud til at give pote. En tysk hotelkæde med speciale i sport og friluftsaktiviteter er igang med at udvikle et hotel i Hamborg og ser nu også mod Haderslev, fordi her er bedre plads til nogle af de udfoldelser, som hotelkæden vil tilbyde, end der er i Hamborg.

- De har i hvert fald været her to gange nu for at se på sygehuset. Så interessen er kun blevet større, siger projektleder Peter Larsson.

Fra danske hotelkæder har der ikke været interesse for sygehuset, fordi der ikke er interesse for Haderslev og Sønderjylland, tilføjer han.

- Men set fra Hamborg er Haderslev ikke ret langt væk. Og priserne i Hamborg er skruet så højt op, at tyskerne ser mod Danmark, fortæller Peter Larsson.

Det tyske selskab, der har stået for kontakten til de tyske hotelmarked, har tidligere udviklet præsentationsmateriale, som er taget med rundt i Tyskland til messer og kunder, og heraf fremgik det blandt andet - som JV tidligere har beskerevet - at indholdet kunne være et temahotel, som blandt andet er kendt fra de tyske V8-hoteller med bilentusiaster som målgruppe.

- Jo, den mulighed eksisterer fortsat, men den aktuelle hotelkæde har ikke rigtig rykket på det, så kigger vi naturligvis mod dem, der vil det, siger Peter Larsson.