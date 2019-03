Starke Cykler overtager Fri Bike Shop Haderslev

HADERSLEV: Snart er det slut med Starke Cykler i Storegade 40.

Indehaver Ken Starke vil videre.

Han har købt konkursboet efter Fri Bike Shop på Sønderbro, der lukkede pludselig sidst i januar.

- Jeg flytter min cykelforretning til Sønderbro og bliver til Fri Bike Shop. Jeg satser på, at vi starter op deroppe den 1. april, fortæller Ken Starke.

Han har drevet Starke Cykler på adressen Storegade 40 i de seneste tre år.

Forretningen havde i mange år adresse på Nordhavnsvej.

- Vi flyttede til Storegade i forbindelse med, at jeg overtog forretningen efter min far Gert for tre år siden. Så det er jo ikke så længe, jeg har boet her i Storegade, konstaterer Ken Starke.

Han ser flere muligheder i at flytte cykelforretningen til Sønderbro.

- Vi får mere plads deroppe, og så genansætter jeg cykelsmed Morten Søberg, som har været deroppe altid. Ja, næsten, for han er 38 år og har været i forretningen de sidste 22 år. Han var heldigvis frisk på at stille op igen og fortsætte, da jeg spurgte ham, fortæller Ken Starke, som også glæder sig til at få en kollega i forretningen.

Han har været alene om at passe sin cykelforretning i Storegade. I de senere år har Starke Cykler også gjort en del i el-cykler, der er blevet vældig populære, ikke mindst blandt seniorer.

Ken Starke ser mange fordele i, at han nu bliver en del af kæden Fri Bikeshop, som er en del af selvstændige cykel forretninger.

- Der er jo mange fordele ved at være medlem af en kæde, både med hensyn til markedsføring og indkøb. Det er jo en indkøbsforening med et kæmpe udvalg, også af el-cykler, som jeg har i forvejen, konstaterer Kent Starke.

I forbindelse med åbningen på Sønderbro vil han holde et stort åbningssalg.