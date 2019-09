Stafetten i Damparken har brug for flere frivillige

Erik Harloff Nissen sætter stor pris på at være frivillig ved Stafet for livet, men han kunne godt bruge lidt hjælpende hænder de kommende dage, og han har opgaver til alle. Foto: Connie Bøgwad Schmidt

Weekendens Stafet for Livet i Damparken er fuld af små og store opgaver, og dem kunne der godt bruges flere hænder til. Især opgaverne om søndagen.

HADERSLEV: Allerede nu summer Damparken i Haderslev af aktivitet forud for årets omgang af Stafet for Livet. En af dem, der er med til at sørge for, at alt er klappet og klart, når stafetten sættes i gang på lørdag klokken 12, er Erik Harloff Nissen. - Der er mange små og store opgaver, men de er alle vigtige, forklarer Erik, der godt kunne bruge lidt flere frivillige hænder til forskellige specifikke opgaver før, under og efter stafetten. Og der er opgaver til alle, der ønsker at hjælpe, også dem, der måske er knapt så stærke eller knapt så mobile. - Lysene, som skal sættes på plads i den store figur der danner ordet "HÅB", skal for eksempel have nye batterier. Det er 220 batterier, der skal skiftes ud. Det lyder som en mindre opgave, men den er både vigtig og tidskrævende. Derudover skal der torsdag og fredag sættes skilte og bannere op, og vi skal have nogen til at dirigere trafikken i Damparken, så vi passer bedst muligt på græsset og vores flotte Dampark, forklarer Erik.

Efterladte lysposer fra tidligere år er værdigt begravet i Damparken under et træ, fordi som Erik Harloff Nissen siger: De repræsenterer alle et minde eller en tanke. Foto: Connie Bøgwad Schmidt

Respekt om lysposer Men også under stafetten er der opgaver, der mangler hænder, ligeså om søndagen efter stafetten. - På det tidspunkt er der virkelig brug for friske hænder (og hoveder) fordi folk er trætte og har været i gang hele weekenden, og det de fleste vil er blot at komme hjem, men det er vigtigt, at vi efterlader Damparken pæn og ryddet, påpeger Erik. En af de vigtigste opgaver om søndagen er at samle de mange lysposer, som folk ikke har taget med, og det er en helt særlig opgave: - Hver en lyspose repræsenterer et minde eller en tanke, derfor samles de, og så begraves de efter stafetten et sted i Damparken, og ovenpå det sted plantes der et træ, fortæller Erik og viser et af de fire træer, der allerede har vokset sig halvstore. His du vil give en hånd med til Stafet for Livet i Haderslev kan du til hver en tid kontakte Erik Harloff Nissen på telefon 27900553 eller på mail: harloff@adslhome.dk.