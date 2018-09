Stafetten fik et særlig liv om natten

Varm suppe var i høj kurs, da viserne på uret sneg sig forbi klokken et. For selv om stilheden lagde sig som en dyne var der stadig mange aktive deltagere.

HADERSLEV: Selv om deltagerne havde skruet ned for musikken, talte sagte og måske gik en smule langsommere, så afslørede gruset på stierne, at der fortsat var gang i Stafet for Livet, selv om det var ud på natten.

Den knasende lyd fortalte, at der natten igennem blev holdt liv i stafetten. Det gav noget at lave i Madbixen og i cafeen "Mojn mojn - vi æ fløjn.

I Madbixen havde unge fra Vojens Gymnastik- og idrætsefterskole taget plads for at nyde en kop varm suppe. Nogle af eleverne var på vej i seng, andre netop stået op fra en lur, klar til at fortsætte stafetten. Blandt andre Freya Popp, der havde nydt at deltage i Stafet for Livet:

- Det tjener jo et godt formål, altså en god sag.

- Hvad har det betydet, at være sammen med sine kammerater på den her måde?

- Undervejs har vi været lidt pressede, fordi det har været koldt og vådt, men jeg synes vi har været gode til at være opmærksomme på hinanden og spørge til hinanden, er der noget jeg kan hjælpe med.

Det gav hendes lærer, Einar Olsen, hende ret i.

- Hvordan har det så været at være sammen med sin lærer i 24 timer?

- Det har været helt fint, faktisk ikke så slemt overhovedet, lød det fra Freay, der forsikrede, at det ikke blot var fordi, han sad lige overfor hende.