Stafethold mindedes afdød holdkaptajn og fejrede hans datters femårs fødselsdag

HADERSLEV: Stemmerne var muntre, da et halvthundrede børn og voksne fra holdet Haaning Troopers sang: "Thea har fødselsdag, og det har hun jo i dag, men sangen satte også mange følelser i gang, forklarede holdkaptajn Karen Petersen:

- Det er så stort at få lov at fejre Theas fem års fødselsdag. Hun blev faktisk født om lørdagen under stafetten i 2013. Sidste år døde Theas far, Thomas Haaning. Han var holdkaptajn for vores hold Haaning Troopers og kæmpede selv mod kræft. Vi fører hans hold videre i hans ånd, han var altid glad, loyal og positiv, fortæller Karen Pedersen, der var venner med Thomas Haaning, og tilføjer:

- Stafet for Livet handler jo netop om at sikre flere fødselsdage.

Kort forinden, klokken 16.04 lørdag eftermiddag havde hun været på Starup Kirkegård med en tændt lyspose til Thomas.

- Han sov stille ind klokken 16.04 sidste år i marts, forklarer Karen Petersen med bevægelse i stemmen.

Thomas Haaning levede i flere år med uhelbredelig kræft, men udfordrede til det sidste sygdommen med nye mål - fra en cykeltur til Ungarn med sin bror og deltagelse på Team Rynkeby-hold til Paris til at være holdkaptajn på Haaning Troopers i Stafet for Livet i Haderslev.