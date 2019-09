Stafet giver forhindringsløb

HADERSLEV: Det giver lidt udfordringer lørdag formiddag, at der er flere arrangementer i byen. Stafet for livet rammer især Omkørselsvejen. Her er der nedsat hastighed og andre afmærkninger langs Damparken. Og biler kører ud og ind, hvor man normalt ikke må. Så det giver kø i begge retninger på Omkørselsvejen.

Og så kører der biler i selve Damparken; løb for livet.

Parkering kan også være en udfordring. For eksempel er flere parkeringspladser afspærret uden for parken, og nogle af de nærmeste pladser er reserveret handicapparkering.

På Gravene er der bagagerumsmarked, så her er der også biler på selve torvet.