Stafet for Livet undrer sig: Hvorfor er der færre hold?

Styregruppen bag Danmarks største Stafet for Livet undrer sig over, at markant færre hold end ellers er tilmeldt her 90 dage før start.

Haderslev: Der er cirka 90 dage til årets Stafet for Livet afholdes i Damparken og muligvis på damhalvøen.

Men hvis prognosen, bedømt ud fra antal tilmeldte hold her 90 dage før start, holder stik, så kan det hele muligvis være i damparken. I hvert fald er der cirka 25 procent færre hold tilmeldt på nuværende tidspunkt i forhold til sidste år. Og holder det, vil det blive en rekordlav tilslutning til stafetten.

- Vi er ikke slemt bekymrede. Men vi har da undret os over, hvad der sker. Jeg tænker, at vi nok skal få Danmarks største og smukkeste Stafet for Livet alligevel. Og der kan jo også nå at ske meget endnu. Det plejer bare ikke at være sådan, siger formand for styregruppen Børge Koch.

Næststørste Stafet for Livet i Danmark blev afholdt i Esbjerg i maj. Her var der sidste år 3.500 deltagere, men i år 3.000.

- Der er en afmatning over hele landet. Det kan også hænge sammen med, at vi i Haderslev ved første stafet i 2013 var 12 byer i landet, der afholdt en stafet. Nu er der 75 stafetter over hele landet. Konkurrencen er blevet lidt hårdere, siger Børge Koch.