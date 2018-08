Stafet for Livet: Der er plads til flere

Der er lige nu 270 færre tilmeldte end samme tid sidste år til den kommende Stafet for Livet. Men formand for stafettens styregruppe, Børge Koch, minder om, at størrelse ikke er det vigtigste for Stafet for Livet.

Haderslev: Der er ingen grund til panik, selv om Stafet for Livet lige nu tegner til at blive lidt mindre end sidste år. Sådan siger formand for styregruppen bag Stafet for Livet, Børge Koch, selv om der lige nu ikke er så mange tilmeldte som året før.

Haderslevs årlige Stafet for livet - der ikke bare er Danmarks, men også verdens største stafet af sin art i 2016 - havde fredag cirka 270 færre tilmeldte end samme tid sidste år ud af cirka 1200. 19 hold er tilmeldt.

- Vi er trods alt godt med, synes jeg. Og der kommer altid en stærk slutspurt. Og rammer vi bare de 6.000 deltagere, så er det også godt. Vi skal huske på, at vi ikke har noget ønske om bare at blive ved med at blive større. Vi er fortsat Europas og Danmarks største stafet, så det er flot, siger Børge Koch.

- Men man skal endelig ikke holde sig tilbage for at melde et hold til, tilføjer Børge Koch.

Men i det hele taget gør Børge Koch sig ingen illusioner om, at Stafetten i Haderslev kan blive ved med at vokse. For en større stafet vil udfordre placeringen i Damparken, der i forvejen er godt fyldt op, når der er næsten 8.000 deltagere.

- Nej, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at gå for meget op i størrelse. Det er dybest set ikke det mest væsentlige, siger han.

Han peger på det dårlige vejr sidste år som en mulig årsag til, at interessen virker lidt mindre i år.

- Jeg har talt med en del repræsentanter for nogle af de hold, som ikke kommer i år. De har blandt andet sagt, at de følte, at de skulle arbejde mere med mudder end med deltagelse, så de peger på vejret, siger Børge Koch.

Til gengæld er der mange nye hold, der har meldt sig, hvilket Børge Koch betegner som et sundhedstegn for stafetten. For nye hold vidner om, at kendskabet til stafetten også er hos dem, der endnu ikke selv har været med.