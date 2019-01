Sprogcenter slap for konkurrenceudsættelse

- Jeg finder det meget utroværdigt, hvis vi vil finde den rigtige pris og måde, er vi nødt til at tænke nyt, sagde Bent Kloster, der henholdt sig til, at der i budgetforliget, som blev indgået i efteråret, blev aftalt, at sprogcentret skal konkurrenceudsættes.

Den borgerlige fællesgruppe var for en sjælden gang splittet, da Haderslev Byråd tirsdag besluttede, at Sprogcenter Haderslev ikke skal konkurrenceudsættes. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstres Bent Kloster stemte imod:

Så hvis jeg var økonomichef ville jeg gerne have mulighed for at kunne tilpasse budgettet lige så hurtigt, som jeg skifter undertøj - og det sker altså dagligt.

Færre kursister

Sprogcenter Haderslev har været gennem en turbulent tid. Antallet af kursister falder. Dels fordi antallet af flygtninge falder, dels fordi priserne for kurser er steget, så det nu ifølge Svend Brandt fra Enhedslisten koster 2000 kroner per modul og 12.000 kroner for et forløb:

- Det har fået antallet af østeuropæiske kursister til at styrtdykke, de har simpelthen ikke råd, sagde den tidligere leder af Sprogcenter Haderslev.

Han oplyste, at det faldende antal af kursister har medført en reduktion i budgettet fra 15,5 millioner kroner til 12,5 millioner kroner. Dertil kommer den besparelse på 500.000 kroner, som sprogcentret allerede selv har fundet.

- Så det er altså 3,5 millioner kroner, som der allerede er sparet, sagde Svend Brandt, der mener, at en konkurrenceudsættelse med efterfølgende udlicitering vil fordyre og besværliggøre meget:

