Spritbilist truede politiet

Haderslev: Søndag klokken 18:48 blev en 32-årig mand, der kørte en personbil med en promille over det tilladte anholdt. Han blev kørt til Aabenraa Sygehus for at få foretaget en blodprøve. På turen truede han betjentene med vold og blev derfor foruden spirituskørsel tiltalt for verbalt at true betjentene. Politiet endte med at tilbageholde manden natten over indtil han var ædru og rolig nok til igen at blive sluppet fri.