Springvand med rådnende grøntsager og frugter deler vandene

Leben Still Leben - imellem frø og frugt

Livet,



stille liv



Vi ser cykliske strømninger.



Vi ser modpoler og bevægelser mellem dem.



Imellem yderpunkerne,



det er det, vi lever -



altså i bevægelserne, rytmerne.



Forgængelighed, og forfald



- det er forandringer af tilstande



Livet, stadig livet. Sammentrækninger og udvidelser,



Imellem frø og frugt



At spire, gro og dø.



At dø,



for at vokse.



Kunstner: Rune Bosse