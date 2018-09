Sportschef om aflyst kamp: Det påvirker os ikke

Sportschef Kim Lykkeskov fortæller, at der ikke var andet at gøre end at aflyse fredagens kamp. Allerede søndag venter en ny kamp mod Hvidovre. Denne gang kan Storebæltsbroen forhåbentlig passeres.

- Vi havde sat seneste starttidspunkt til 21.30. Senere ville ikke have været forsvarligt i forhold til spillernes forberedelser til kampen i forhold til at spise og så videre. Vi ville gerne have spillet, og det ville Herlev også, men nogle gange er tingene bare ude af vores hænder, fortæller Kim Lykkeskov.

Det var derfor heller ikke realistisk, at kampen kunne spilles senere på aftenen. Herlev-bussen kom først fri af køen ved 21-tiden og kunne så have været i Vojens kl. 23.

- Vi havde løbende telefonisk kontakt med Herlev, og vi var rimelig meget på forkant med, at det kunne komme til en aflysning. Vi håbede på, at det kunne lade sig gøre, men da broen blev åbnet ved 16-tiden, og vi så snakkede med dem igen klokken 18.30, havde bussen kun rykket sig 500 meter.

Mange tilskuere måtte fredag aften køre skuffede hjem igen, da kampen mellem SønderjyskE Ishockey og Herlev Eagles måtte aflyses. Der var dog ikke så meget at stille op, da Herlevs holdbus sad fast i en kilometerlang kø før Storebæltsbroen. Selv efter, at broen var blevet åbnet igen, rykkede bussen sig næsten ikke, fortæller SønderjyskEs sportschef, Kim Lykkeskov.

Ny kamp venter

I stedet har SønderjyskE nu rettet blikket mod søndag, hvor næste kamp allerede venter mod Hvidovre. Ligesom at SønderjyskEs kamp mod Herlev blev offer for det trafikale kaos ovenpå politiets menneskejagt fredag, var det samme tilfældet for Hvidovres kamp i Odense. Der er derfor ingen af holdene i søndagens opgør, som har en fordel af mere friske ben.

- Det påvirker os ikke. Det gav en halv fridag i går (fredag, red.), og så træner spillerne i dag. Om vi havde spillet eller ej, skal ikke have nogen indflydelse. Vi er klar uanset hvad, siger Kim Lykkeskov.

Søndagens modstander fra Hvidovre ligger efter fire kampe på en syvendeplads i tabellen med fire point. Holdet fik en rædderlig start på sæsonen med et 1-8-nederlag i premieren til Rungsted, men har fået stabiliseret sig efterfølgende med en 5-2-sejr over Esbjerg Energy, et klart nederlag til Rødovre og et knebent nederlag efter overtid i Aalborg.

Vejen til sejr bliver som altid gennem hårdt arbejde ifølge Kim Lykkeskov. Men så bør holdet også have gode chancer for tre point.