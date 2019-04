Sportsbillederne løb med sejren

Foto: Jacob Schultz

Tidligere alkoholiker Hans Rønn Pedersen startede lørdag den 9. marts sin løbetur fra Guderup til Skagen på seks dage. Han løb turen for at vise, at der er veje ud af et alkoholmisbrug, og for at sætte fokus på de pårørende til en alkoholiker. Foto: Jacob Schultz