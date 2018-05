Sport- og idrætsforeninger viser hvad de har at byde på i Haderslev

Haderslev: Under overskriften "Alt om Sport" kan man lørdag 2. juni prøve kræfter med forskellige sportsgrene, BMX, og møde flere af kommunens idrætsforeninger og Hoptrup Frivillige Brandvæsen på Wittenberg Plads fra kl. 10-15.

Arrangementet er en del af Original-eventet.

Haderslev BMX Klub giver børnene mulighed for at afprøve sporten, når klubben medbringer ramper, løbecykler og hjelme. Pulsen kommer også til at stige, når der vises taekwondo, Ninjutsu og kickboksning.

HHI foreningen har en lille floorballbane på pladsen, hvor man har mulighed for at afprøve denne aktivitet, som foreningen er ved at starte op for personer med særlige behov.

Motionsformen Qigong demonstres af instruktør Elena Enemark Nielsen, og Hoptrup Frivillige Brandvæsen dukker op med et par køretøjer.