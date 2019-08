Speedwayfans kan opleve verdensstjernerne træne før VM-løb i Vojens

Der bliver mulighed for at overvære både trænings- og tidskørsel, når det danske speedwaygrandprix køres i Vojens. Og det koster næsten gratis at se med.

Vojens: Dagen før årets Danske FIM VM Grandprix vil publikum få mulighed for at opleve verdenseliten træne på banen i Vojens. Det er for første gang i fem år. Derefter dyster kørerne i tidskvalifikationen, som giver førstevalg til løbets startnumre.Vojens Speedway Center slår således dørene op fredag 6. september fra kl. 16.30. Der skal betales entre, men børn under 12 år kommer gratis ind. Ledelsen i Vojens har dog besluttet, at såfremt man køber det store officielle løbsprogram gælder programmet som entrébillet.- De fleste speedwayfans vil jo gerne købe det flotte program alligevel, så på den måde bliver træningen egentlig gratis, siger manager Helge Frimodt Pedersen i en pressemeddelelse. Arrangementet slutter ca. kl. 20. I den frie træning kommer hver kører på banen fire gange i grupper af tre kørere. Kørerrækkefølgen i den frie træning bestemmes af FIM, og har ikke noget med 2018 klassementet at gøre. Tiderne sat under den frie træning bestemmer startrækkefølgen i kvalifikationen. Den langsomste kører starter først, og den hurtigste starter sidst.

Den hurtigste vælger først Kørerne er alene på banen for at gennemføre så mange omgange som muligt inden for et minut, når dommeren har sagt go'. Ingen fra kørernes teams må være på inderbanen under kvalifikationen, og kørerne kan ikke skifte cykel efter at de er kørt ind på banen. Hvis ikke de kan fuldføre en omgang pga. tekniske problemer, får de ikke flere omgange. Når kvalifikationen afsluttes, vælger kørerne deres startpositioner til lørdagens løb, hvor det er den hurtigste kører, der har førstevalg og den langsomste vælger sidst.