Speedway-Danmark var samlet: Storheden i rødt og hvidt skal tilbage

Målene er store for Jacob Olsen, der har overtaget Vojens Speedway Center fra sin far, legenden Ole Olsen. Men den her historie begynder altså med en forundret Finn Kobberø på en aftenvagt på DR Sporten i september 1971.

I 1975 klippede Ole Olsen snoren til Vojens Speedway Center, og fredag blev det så til en slags ny snoreklipning på centret. For ved en reception med små 300 deltagere blev det markeret, at Jacob Olsen - søn af nu 72-årige Ole, selv tidligere speedwaykører og senere landstræner - overtog driften af centret fra sin far, 1. januar.

Finn Kobberø var også journalist på DR Sporten, og en septemberaften i 1971 var han vagthavende, da han blev ringet op af Sveriges Radio, der kunne fortælle, at Danmark lige havde fået en individuel verdensmester i Göteborg, og om han ville have billeder fra begivenheden?

Jacob Olsen - søn af speedwaylegenden Ole Olsen - overtog 1. januar 2019 Vojens Speedway Center fra sin far. I de seneste måneder har Jacob Olsen arbejdet på en genrejsning af centret, og han har blandt andet fået to store begivenheder til centret - tredje afdeling af EM-serien, lørdag den 10. august, og et af sæsonens individuelle VM-grandprixer, lørdag den 7. september. Fredag blev overdragelsen af Vojens Speedway Center fra far til søn markeret med en stor reception på centret.

Samtidig har Jacob Olsen også sat Vojens Speedway Center på landkortet ved at få to store arrangementer på den internationale speedwaykalender til Vojens - tredje afdeling af EM-serien, 10. august, og et af grandprixerne i VM-serien, 7. september. Torsdag aften kom det så frem, at Vojens Speedway Klub er på vej tilbage i ligaen fra sæson 2020.

Jacob Olsen har på de få måneder, hvor han har stået for centret, skabt stor opmærksomhed omkring sine bestræbelser på at revitalisere Vojens Speedway Center. Der er blevet gjort grundigt rent, der er ved at blive bygget om - og der er ved at blive foretaget massive, tekniske opgraderinger.

- Jeg har bestemt ikke fortrudt beslutningen om at give arven videre. Jeg kan mærke, at det er det helt rigtige. Jeg kan mærke en slags lettelse.

I mange år har der ligesom været stilstand mellem ejeren af centret - altså Haderslev Kommune - og forpagteren - altså Ole Olsen.

Men nu er pardansen tilsyneladende blevet tæt. Borgmester Hans Peter Geil (V) sagde i sin tale ved receptionen blandt andet henvendt til Jacob Olsen:

- Vi indgik en aftale i mandags, så du har fået din gave. Vi brander blandt andet kommunen som et motorsportscentrum, "Haderslev in action", og i den forbindelse er Vojens Speedway Center en vigtig del.

Efter Sport Fyns oplysninger har Haderslev Kommune pumpet et større pengeløb i arbejdet med opgraderingen af det, som Geil kaldte "Danmarks nationalstadion i speedway".

Om overtagelsen fra sin far lyder det fra Jacob Olsen:

- Jeg har haft nogle rigtig gode år med mine cykelforretninger (Design Cykler, red.) og lært en masse ting, men jeg har også sagt til mig selv, at hvis jeg skulle prøve noget andet, skulle det til at være. Og alle ved jo, hvor meget, jeg elsker speedwaysporten, så jeg var sådan set tændt på idéen med det samme, da min far og jeg begyndte at tale om muligheden for at lave dette her generationsskifte. De første snakke havde vi vel for omkring et år siden.

Og et centralt mål for skiftet er kontant for Jacob Olsen. Han sagde i sine tale:

- Vi skal have genrejst dansk speedways storhed. Alle siger Polen, Polen og Polen. Men vi skal tilbage til storheden fra det individuelle VM, 3. september 1988, netop her på banen, hvor der var tre danskere på skamlen.

De tre var i øvrigt: Erik Gundersen, Hans Nielsen og fynske Jan O. Pedersen.