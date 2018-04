Sparet løn kommer børn og ældre til gavn

I begyndelsen af måneden forkastede et byrådsflertal et forslag fra SF om at lade sparet løn under en eventuel konflikt blive i de enkelte fagområder. Nu har økonomiudvalget godkendt forslag.

Haderslev: Forældre til børn i Haderslev Kommunes daginstitutioner, vuggestuer og skolefritidsordninger kan regne med at få pengene tilbage, hvis børnene som følge af en storkonflikt ikke kan blive passet i det antal timer, som forældrene er opkrævet betaling for.

Det besluttede politikerne i byrådets økonomiudvalg mandag, da de samtidig afgjorde, at en eventuel besparelse på lønninger til personalet ikke bliver lagt i den kommunale pengekasse, men tilbageføres til eksempelvis børn- og ældreområdet.

- Det gjorde vi også i 2013, forklarer borgmester H. P. Geil (V), der er formand for økonomiudvalget.

Sagen var endt i økonomiudvalget, efter at SFs Bent Iversen på byrådsmødet i begyndelsen af april stillede et såkaldt medlemsinitiaitv. Heri foreslog han, at den løn, som ikke bliver udbetalt i forbindelse med en eventuel kommende strejke eller lockout blev indefrosset og øremærket til de sektorer, konflikten berører. Dengang blev forslaget forkastet af et flertal, men ifølge H. P. Geil valgte et enigt økonomiudvalg altså at følge SF'erens forslag.

- Det er jeg selvfølgelig glad for. Det er et godt signal at sende til medarbejderne og borgerne, siger Bent Iversen, der håber, at forligsmanden finder en løsning, så en konflikt kan undgås.

- Meget tyder jo på, at der udsigt til en løsning, siger han, efter at forligsmand Mette Christensen tidligt onsdag morgen efter endnu en forhandlingsrunde i forligsinstitutionen udsatte den varslede konflikt med endnu 14 dage.