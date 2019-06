Spareforslag for mere end 64 millioner: Borgerlig fællesgruppe fremlægger spareplan

Det er et udpluk af de spareforslag, der fremgår af det handlekatalog, som det borgerlige flertal i økonomiudvalget mandag eftermiddag besluttede at sende i offentlig høring frem til den 14. august.

Rehabiliteringscenteret Verdande for traumatiserede flygtninge og indvandrede, værestedet OvenPå og to modtagegrupper står til lukning. Forældrebetalingen stiger med 100 kroner i skolefritidsordningen, en nattevagt på Diagergård spares væk, Slesvigske Vognsamling lukkes og der skæres i tilskuddet til Sangakademiet, Bispen og Ehlers Samlingen, lige som byggesagsgebyr genindføres, puljen til "Haderslev i Bevægelse" nedlægges og ekstrabevillingen til blandt andet Café Parasollen trækkes tilbage.

Der er flere årsager til, at Haderslev Kommune er hårdt ramt økonomisk.Antallet af ældre over 80 år stiger, og dermed stiger udgifterne til sygehusindlæggelser også. Trods en masse tiltag vokser andelen af sårbare børn og unge, som kræver særlig hjælp og støtte. Desuden er kommunen i lighed med andre kommuner ramt af effektiviseringskravet fra det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram, som Kommunernes Landsforening for nogle år siden aftalte med regeringen. Kravet er ikke slået igennem som mindre budgetter i driftsbudgettet endnu. Høringssvar skal være afgivet inden den 14. august, så de er klar til byrådets budgetseminar 21. august. Budget 2020 førstebehandles 17. september og vedtages endeligt den 8. oktober.

Rettidig omhu

I alt rummer handlekataloget, som blev offentliggjort klokken 15 tirsdag, forslag til besparelser for 64,2 millioner kroner. Forslag, som borgmester H. P. Geil (V) i den kommende uge indleder forhandlinger med byrådets øvrige partier om. I alt skal der findes besparelser for 60 millioner kroner på 2020-budgettet.

- I lyset af den alvorlige økonomiske situation er det vores pligt som politikere at vise rettidig omhu, ellers ender det med, at vi bliver sat under administration. Derfor har vi lavet et handlekatalog, som er en bruttoliste over mulige besparelsesforslag, som helt eller delvist kan tackle vores økonomiske udfordringer, siger H. P. Geil.

Haderslev Kommune er alvorligt udfordret. De seneste beregninger viser, at den kommunale pengekasse får brandrøde tal på bundlinjen, hvis politikerne ikke straks trækker i nødbremsen. Helt præcist vil der mangle 32 millioner kroner i 2020, og minusset i kassen vil være på hele 77 millioner kroner i 2022.

- Vi befinder os i en unik situation, og selv om vi har fået en ny regering, så skal vi ikke vente hjælp derfra, tilføjer borgmesteren, der oplyser, at kernevelfærdsområderne stort set bliver friholdt.