Sosuen får mere tid til pleje

haderslev: Cirka 275 ældre i eget hjem og lige så mange beboere på kommunens plejecentre kan se frem til at få mere hjælp. Haderslev Kommune har nemlig fået tildelt 5,5 millioner kroner fra finanslovens såkaldte værdighedspulje.

Voksenudvalget har besluttet, at pengene skal gå til mere tid til de ældre. Det betyder, at cirka 275 ældre i eget hjem og cirka 275 plejehjemsbeboere vil få 30-40 minutters mere hjælp om ugen.

- For os har det handlet om, at de 5,5 millioner kroner bliver anvendt til at øge den visiterede tid og sikre, at de mest plejekrævende borgere i kommunen oplever, at plejepersonalet har mere tid til rådighed siger Holger Mikkelsen (V), der er formand for byrådets voksenudvalg.

Konkret vil en række medarbejdere få mulighed for at gå op i tid, eller der vil ske nye ansættelser, så bemandingen på området kan øges.

Øget bemanding vil smitte positivt af på medarbejderne, da de vil få færre besøg og skulle bruge mindre tid på at køre i løbet af en vagt.

- Vi håber, det vil give en mindre presset hverdag, som også vil kunne resultere i en højere trivsel og arbejdsglæde, siger direktør Rolf Dalsgaard Johansen for Voksen- og Sundhedsservice.