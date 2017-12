Sorte Ole fik en julegave af kommunen

En brækket arm efter et fald på et valgmøde udløste en udbetaling på 3000 kroner til partiformanden bag Det sorte register.

HADERSLEV: Knap 3000 kroner har sorte Ole alias Ole Eli Christiansen fra Det sorte register fået som plaster på såret af Haderslev Kommune. Derudover har kommunens folk pillet en del af hans valgplakater ned, fordi han ikke selv kunne gøre det med en brækket arm, efter et fald på et valgmøde.

Han deltog den 7. november i vælgermødet i Haderslev Idrætscenter arrangeret af Haderslev Ungdomsråd. Her væltede han ned fra podiet med sin stol. I første omgang mente han ikke, der var grund til at komme med et erstatningskrav. Men det ændrede han senere, da han fandt ud af at den brækkede arm og knuste mobiltelefon kostede ham både tid til valgkamp og penge.

Han rundede op til et krav på én million kroner mod kommunen. Det endte dog hurtigt med et "forlig", selvom man i kommunen ikke mente, at man var erstatningsansvarlig, og at sikkerheden i øvrigt var i orden på mødet.