Sorte Ole: Jeg griner lidt ad dem

Sagen kort

Ole Eli Overby Klein Christiansen oprettede i 2007 hjemmesiden "Politiet dummer sig". Den udvidede han i 2011 til også at omfatte andre offentlige ansatte samt for eksempel advokater og bankfolk under navnet "Det sorte register".Ole Christiansen er flere gang dømt for injurier i den forbindelse.



Den omtalte fængselsstraf fik han for blandt andet bedrageri og for at udgive sig for at være politibetjent.