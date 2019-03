Da Bjørn Nedergaard Nielsen i 2013 skulle forsvare sig i sin seneste ankesag, nægtede han at udtale sig. Det eneste han ville kommenterer på, var dragen på ryggen. Han forklarede, at dragen var kræften som tog hans mor. Kvinden skulle forestille hans mor, og kuglen, hun holder, den medicin, som skulle have reddet hende. Privatfoto