Søren Synsmand slår på tromme: Stafet for Livet får pengene

HADERSLEV: I år er ti. gang, at Søren Pedersen fra Sydjysk Bilsyn på Bygnaf arrangerer en koncert med U2 kopi-bandet Die Herren til fordel for et lokalt formål.

Koncerten er altid den første lørdag i oktober - denne gang lørdag den 5. oktober - på spillestedet Månen/Kulturhus Bispen.

- I år har jeg valgt, at overskuddet fra koncerten skal gå til Stafet for Livet Haderslev. Det er et anliggende, der kommer alle ved, for vi har alle haft et bekendtskab med kræften. Jeg har selv for mange år siden mistet min far til kræften, og det er jeg ikke blevet helt færdig med, fortæller Søren Pedersen.

Af den årsag har han ikke hidtil deltaget i stafetten i Damparken, der i år igen blev én af verdens største stafetter med mere end 6500 deltagere.

- Jeg kan mærke, at jeg ikke er der endnu, hvor jeg skal gå rundt dernede. Men jeg har støttet to hold i år som sponsor. Det er et rørende og fantastisk godt arrangement, som der står rigtig mange engagerede frivillige kræfter bag. Det synes jeg, at man skal støtte op om, fastslår Søren Pedersen, som også håber, at se flere af deltagerene fra stafetten til årets jubilæums-koncert på Månen.

Der er plads til 250 mennesker, og billetter koster 200 kroner og sælges efter først til mølle på Billetten.dk.

Søren Pedersen har lavet en aftale med kommunen om leje af Månen, og han vil også selv stå for øl-salget med hjælp fra frivillige i baren.

I 2017 blev overskuddet fra koncerten på hele 12.000 kroner, som gik til Sct. Georgs Gildernes aktivitetslejr i Ørby Hage.

I fjor var det Hospice Sønderjylland, der modtog en check på 8.900 kroner.

- Beløbet var blev lidt mindre, så jeg håber, at vi kan komme lidt op igen, og at folk, der har deltaget i stafetten, lige vil lave en slutspurt hos mig på Månen den 5. oktober, slutter Søren Pedersen.