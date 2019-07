Søredningstjenesten på Aarø har brug for en redningskrans

Aarø: Over 70 gange i år har den frivillige søredningstjeneste på Aarø rykket ud for at undsætte og hjælpe nødstedte i fritidssejlere i Lillebælt. Men nu ligger det hele stille, fordi stationen mangler de frivillige.

"Mangel på frivillige er årsagen til at vores station i Aarø har lukket i øjeblikket. Det er desværre en kendsgerning, som vi står i lige pt. Vi har valgt at lukke stationen ned, da stationen ikke kan sikre at der er bemanding til en aktion", står der på søredningens hjemmeside.

Det er kun sket én gang før, at stationen måtte lukke på grund af mandskabsmangel.

- Men jeg tror, at vi kommer op at køre igen, siger frivillig redder, Jens Erik Nielsen.