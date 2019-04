Sønderjyske malere har hele paletten med

Søndag var der fernisering på udstillingen, som blev åbnet af formanden for malersammenslutningen, Tonny Museth, og formanden for Haderslev Byråds udvalg for kultur og fritid, Kjeld Thrane (K).

Sammenhæng

Kunst må gerne skabe debat kom Kjeld Thrane ind på i sin tale, hvor han henviste til springvandet på Gravene, hvor vandet er erstattet med frø og nu rådnende frugt og grøntsager. Han fortalte også med et eksempel fra sit eget liv, at mennesker i kunst kan møde hinanden.

- Jeg havde et maleri af mit barndomshjem med udsigt ud over Ho Bugt, der var malet af Varde-maleren Gustav Holgersen, hængende i min stue. Men så skulle vi lave om, og så blev maleriet til overs. Begge mine brødre fik det tilbudt, og begge ville have det. I vinterferien ringede det en dag på døren hjemme på Grønningen. Det var en mand, hvis farfar havde bygget vores hus. Han havde et maleri med, som han spurgte, om vi ville have. Det var et maleri af vores hus, maleret af Jørn Bjerre. Da jeg fortalte min mor den historie, sagde hun, at det var sjovt. Jørn Bjerre og Gustav Holgersen kendte hinanden. Så nu hænger mine børns barndomshjem på det tomme søm hjemme i stuen, hvor maleriet af mit barndomshjem før hang, fortalte Kjeld Thrane.