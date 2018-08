Sønderjyske landmænd er nomineret til Årets Økolog 2018

Haderslev: I løbet af de næste otte uger skal otte danske økologiske landmænd dyste om at blive Årets Økolog. Blandt de nominerede er Andreas Barsøe og Nikolaj Dalsgaard, som sammen driver tre økologiske gårde ved Haderslev. Bag kampagnen, som kører for andet år i træk, står Netto som i samarbejde med Økologisk Landsforening, ønsker at hylde de danske økologer.

Andreas og Nikolajs landbrug er et ud af otte danske økologiske landbrug, hvor indehaverne er blevet nomineret til titlen Årets Økolog 2018.Kampagnen startede 20. august og sluttede 19. september, og udover titlen vinder den heldige økolog en præmie på 100.000 kroner, som er øremærket til at udvikle vinderens landbrug.- Netto er Danmarks største økologiske supermarked, og vi har en lang og målrettet ambition om at bringe økologien ud til så mange som muligt. Derfor er det også naturligt for os at fortælle danskerne historien om de landmænd, der har valgt at gå den økologiske vej og som er hovedårsagen til, at Netto hver dag har mere end 380 økologiske varer på hylderne, siger landedirektør hos Netto, Brian Seemann Broe.