Sønderjyske kommuner går sammen om ny uddannelsesinstitution

Ifølge en plan skal der etableres én fælles FGU-institution med udbudsstationer i hver af de fire kommuner. Haderslev-politikere vil have moderinstitution til Haderslev.

- Det vigtigste og hovedformålet er, at vores unge under 25 år kommer videre og får en uddannelse, tilføjer han.

- Det kommer ikke til at kaste mange arbejdspladser af sig, siger formanden for økonomiudvalget, borgmester H. P. Geil (V).

Økonomiudvalget har desuden besluttet at følge en indstilling fra socialudvalget om, at moderinstitutionen etableres i Haderslev.

Indstillingen kommer fra Tønder Handelsskole, BC Syd, Haderslev Handelsskole, SOSU Syd, Gråsten Landbrugsskole, IBC og EUC Syd, der har fremsendt et notat, hvori de anbefaler, at der etableres én FGU-institution i Sønderjylland med udbudsstationer i alle de fire sønderjyske kommuner. Socialudvalget har nikket ja til løsningen, og nu har også økonomiudvalget sagt god for forslaget, der officielt skal godkendes på byrådsmødet tirsdag.

Flere unge skal have en uddannelse. De fire sønderjyske kommuner går derfor sammen om at etablere en fælles forberedende grunduddannelse, FGU, med selvstændige afdelinger i hver af de fire kommuner.

Det handler først og fremmest om at få de unge til at uddanne sig.

Bedre veje til job

Beslutningen om at etablere en fælles FGU kommer efter, at regeringen og en bred kreds af Folketingets partier i oktober 2017 indgik "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

Det fremgår af aftalen, at undervisningsministeren efter en lokal proces og efterfølgende drøftelse med aftalepartierne, opretter de nye institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. Endvidere at der skal oprettes cirka 90 skoler, som organiseres i cirka 30 selvejende institutioner. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget.

Formålet med den nye FGU er at sikre fremtidig arbejdskraft med fortrinsvis en erhvervsuddannelse og i særlige tilfælde med en HF, som også opfylder de krav, der er om dygtigt personale til industriel produktion, byggeri, landbrug, turisme og transport, som er nogle af de særlige kendetegn ved det sønderjyske arbejdsmarked.

Den nye FGU kan blandt andet få negative konsekvenser for produktionsskolen og VUC Syd. H. P. Geil skønner, at den nye FGU resulterer i, at VUC mister 20 procent af sin elevmasse.