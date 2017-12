SønderjyskE-direktør: Vi er hele landsdelens hold trods håndboldrivalisering

Fanklubformanden for TM Tønders håndboldhold føler, at SønderjyskE kun er et projekt for den sønderjyske østkyst. Klubbens administrerende direktør mener, at klubben nyder stor opbakning fra hele Sønderjylland.

- Det er helt naturligt, at der er det fokus, der er på håndboldsiden. Andet ville være unaturligt med den skilsmisse, der var, siger Klaus B. Rasmussen, der mener, at SønderjyskE er stærkt forankret i Tønder-området på fodboldsiden gennem samarbejdsklubber og sponsorer.

Formanden for TM Tønders fanklub, Esben Lind, føler da også, at projektet er mere østkyst end sønderjysk. Da alle klubbens hold i dag er placeret mod øst, kan han ikke længere se hverken sig selv eller Tønder i projektet.

Sønderjylland: Med hold i Aabenraa, Vojens, Haderslev og Sønderborg placerer SønderjyskE sig mød øst i landsdelen. Men Klaus B. Rasmussen, klubbens administrerende direktør, holder fast i, at klubben er for hele Sønderjylland.

Sønderjysk Elitesport blev etableret i år 2004.I starten spillede klubbens herrehåndboldhold sine kampe i Tønder, men i år 2006 blev holdet flyttet til Sønderborg. I dag er der fire elitehold i klubben, dame- og herrehåndbold, ishockey og fodbold. Tidligere har der også været et damefodboldhold. Siden bruddet mellem SønderjyskE og Tønder, er det lykkedes TM Tønder at kæmpe sig op i landets bedste række, hvor de i dag konkurrerer med SønderjyskE. I øjeblikket spiller tre ud af SønderjyskE's fire hold i den bedste række. Tidligere har alle fire hold været en del af de respektive ligaer, hvilket SønderjyskE er den eneste sportsorganisation i Danmark til nogensinde at lykkes med.

På tværs af landsdelen

Klaus B. Rasmussen mener, at klubben har skabt et fællesskab på tværs af landsdelen, hvor blandt andet ishockeyfans også går op i, hvordan det går håndboldholdene længere mod syd.

Dette bekræfter Kim Autzen, formand for SønderjyskE Ishockey Support. Han fortæller, at flere ishockeytilhængere regelmæssigt besøger Sydbank Park til fodbold, ligesom andre er engagerede i damehåndboldholdet i Aabenraa.

Han indrømmer, at tilstrømningen til de andre sportsgrene nok ikke havde været så stor, hvis for eksempel fodboldklubben stadig havde spillet under navnet Haderslev FK.

- Han rammer det jo helt præcist. Det er jo netop fra fællesskabsfølelsen om Sønderjylland, at interessen kommer. Jeg oplever oprigtig interesse for, at det går alle SønderjyskE-hold godt, siger Klaus B. Rasmussen.

Et forslag fra fanformanden på ishockey-siden for at øge denne fællesskabsfølelse er at etablere en ny sæsonkortaftale. Han efterspørger, at fans med sæsonkort til én sportsgren kan få rabat til de andre sportsgrene.

Den idé er Klaus B. Rasmussen åben for. En lignende ordning findes allerede på sponsorsiden, og han kan sagtens se det overført til sæsonkortene også.

- Det er absolut noget, der kommer og bliver søsat. Vi er faktisk i øjeblikket ved at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre, siger han.