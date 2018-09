ISHOCKEY: SønderjyskE fik en optimal premiere på sæsonen 2018/19.

Fredag aften vandt sønderjyderne 3-1 ude over Rødovre Mighty Bulls i Metalligaen.

SønderjyskE bragte sig foran godt fem minutter inde i anden periode, da Kyle Wharton sendte pucken i Rødovre-målet. Rod Pelley stod for assisten.

Føringen holdt blot i fire minutter, inden Steffen Klarskov Nielsen bragte balance i regnskabet.

Da tilskuerne så småt begyndte at kunne indstille sig på overtid, slog SønderjyskE til to gange inden for 40 sekunder. Først var det Phil Marinaccio, der gav gæsterne en ny føring, og efter 56.20 afgjorde Martin Eskildsen opgøret.

Dermed fulgte SønderjyskE godt op på den seneste tids gode resultater i træningskampene.