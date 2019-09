Sønderjysk Forsikring afvikler filialen på Gravene 7 og samler medarbejderne på fire centrale kundecentre. Det sker ifølge den adm. direktør for at højde fagligheden og give kunderne en endnu bedre service.

HADERSLEV: I kølvandet på Sønderjysk Forsikrings seneste udmelding omkring nye partnerskabs-aftaler, melder forsikringsselskabet nu også ud i en pressemeddelelse, at "forretningsstrategien er tilpasset".

Kræfterne skal samles i fire større kundecentre, og fokus på landsdækkende partnersamarbejder skal øges.

Lokalt betyder det, at filialen på Gravene 7 i Haderslev afvikles i løbet af oktober, og de ansatte flyttes til nærmeste kundecentre, der bliver i Aabenraa.Formålet med at samle kræfterne i fire kundecentre er at give kunderne en endnu bedre service, fortæller adm. direktør Frank Abel.

- I dag henvender langt de fleste af vores kunder sig telefonisk, eller vores assurandører tager på besøg ude ved kunderne. Vi bruger mange kræfter på at holde de små filialer kørende, selv det er meget begrænset, hvor mange kunder, der fysisk kommer ind i butikken. Ved at samle kræfterne i fire centre, kan vi højde fagligheden, og samtidig går vi også ud og ansætter flere medarbejdere, så vi kan give de kunder, der ringer end endnu bedre service i fremtiden, siger Frank Abel.

Det er ikke mere end et par år siden, at Sønderjysk Forsikring flyttede fra hjørnet af Nørregade og Gåskærgade til nyrenoverede lokaler på Gravene.

Men der er ikke længere fremtidsperspektiv i.

- Vi kan jo se, at plus 95 procent af vores kunder ringer til os, og ellers så har vi altid assurandører i området, der kan komme på besøg. Vi vil yde det, som kunderne faktisk efterspørger. Vi er er ikke dem, der vil have de lange telefonkøer, så derfor vil vi også ansatte flere medarbejdere, fortæller Frank Abel.