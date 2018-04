Sønderjyderne kan sætte deres ungdom på museet

HADERSLEV: Museum Sønderjylland er på vej med en omfattende udstilling om 1960'erne og 1970'erne og får brug for hjælp fra de mange sønderjyder, der har effekter fra de to årtier liggende derhjemme.

Haderslev: Her er det største udstillingsområde, og her skal være fortællingen være de brede temaer: Privatbilismen, kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, ungdommen og boformerne, som der også blev eksperimenteret med. Tønder: Her udgør Tønder Festivalen i sig selv en del af fortællingen. Ellers er det byggeriet og boliger, der bliver temaet. Husene fik børneværelser og gildesale. Der bliver formentlig opført en rummelig model af et parcelhus. Aabenraa: Her får musikken plads. Jazzen mistede i disse årtier sin betydning for ungdommen, mens rockmusikken vandt frem. Museum Sønderjylland efterlyser tidens lp'er, men også sønderjyske bands.

Direktør for Museum Sønderjylland Henrik Harnow forklarer, at mens museerne er vel dækket ind med den tidlige historie, kniber det mere med den helt nye historie:

Et ejerland

En fundamentalt afgørende forandring var, at Danmark i disse år blev en ejernation. Flertallet af danskerne blev ejere af deres hjem.

- Men den almene boligsektor spillede også en stor rolle. De almene boliger var fra begyndelsen tænkt til helt almindelige, danske familier, og der skulle være lys og grønne arealer mellem boliger. 20 procent boede her, siger Henrik Harnow.

Derfor vil Museum Sønderjylland også gerne have sønderjyderne til at finde og udlåne de fysiske minder, der har betydet noget for dem, og låne dem ud til udstillingen, der har fået arbejdstitlen "Sønderjyderne i 1960'erne og 1970'erne". Der bliver sat fokus på, hvordan måden at bo på forandrede sig, på musikken, der revolutionerede især ungdommens liv og på hverdagslivet herunder tøjet og fritiden.

Startskuddet lyder den 22. april i Aabenraa, men museerne fortsætter med at tage imod effekter frem til og med den 1. juni. Dog uden at forpligte sig til at udstille alt.

Udstillingen åbner til efteråret.