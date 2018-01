Sønderjyder får hjælp til at kvitte smøgerne

Sønderjylland: En undersøgelse fra 2013 viser, at andelen af storrygere i de fire sønderjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet på 8,2 procent. I Sønderborg Kommune er den 9,0 procent, 9,8 procent i Haderslev Kommune, 10,3 procent i Aabenraa Kommune og 10,8 procent i Tønder Kommune. På den baggrund vedtog de fire sønderjyske kommuner i samarbejde med Sygehus Sønderjylland og de praktiserende læger, at man med støtte fra sundhedsstyrelsen ville tilbyde et rygestopforløb og tilskud til nikotinprodukter.

Vellykket kampagne

Resultaterne er meget positive. Langt flere end tidligere er lykkedes med at kvitte cigaretterne, og langt flere har også fastholdt rygestoppet seks måneder efter afslutningen af rygestopforløbet. 70 procent af kursusdeltagerne var røgfrie ved kursusafslutningen og 51 procent var fortsat røgfrie seks måneder senere.

På baggrund af de fine resultater har de fire kommuner valgt at opretholde en tilskudsordning til nikotinprodukter til storrygere.

- Det er glædeligt, at vi med dette projekt har formået at hjælpe virkelig mange borgere til at stoppe med at ryge. Derfor besluttede Udvalget for Sundhed og Forebyggelse allerede sidste år, at vi også fremover vil støtte op om indsatsen, udtaler formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Børge Koch, i en pressemeddelelse. /exp