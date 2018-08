Sønderjyde talsperson for Ungdomsbureauet

Det fik efterfølgende Olav Hesseldahl, engagementsdirektør i Ungdomsbureauet, til at kontakte Nicolaj og tilbyde ham stillingen, som ny talsperson.

Nicolaj imponerede igen Ungdomsbureauet med en bragende tale til RØST-festival i maj-måned, en talerfestival for unge, som Ungdomsbureauet er medarrangere af.

Han fangede første gang Ungdomsbureauets opmærksomhed, da han som den første ungdomstaler nogensinde fik lov til at holde en 1. maj tale i Fælledparken på vegne af den danske ungdom. Her talte han sig varmt ind i Ungdomsbureauets fortælling foran flere tusinde mennesker.

Nicolaj er ikke uvant med at stille sig op og samle unge om et fælles mål.

Vojens: 20-årige Nicolaj Laue Juhl fra Vojens skal til København og være talsperson for Ungdomsbureauet, en organisation, hvis vision er at medvirke til at skabe intet mindre end "den mest samfundsengagerede generation af unge i danmarkshistorien".

Alder: 20 år.Fra: Vojens. CV: 2018 august: Talsperson for Ungdomsbureauet.2018 jan.-juni: Egmont Højskolen.2014-2017: Samfundsfagligstudent fra Haderslev Katedralskole.2013-2014: Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole.2011-2013: Hjortebroskolen, idrætsklasserne.2004-2011: Over Jerstal skole. Anden erfaring: Ungdomstaler 1. maj i Fælledparken på Hovedscenen og taler på RØST festival 2018. Har medvirket i Aftensshowet om homoseksualitet og Go' Morgen Danmark om RØST festival og ungdomstale 1. maj Tidligere bestyrelsesmedlem af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Debatindlæg publiceret i Politiken, Berlingske, Weekendavisen, JydskeVestkysten og Kristeligt Dagblad om bl.a. ungdomskultur, seksualitet, kampfly og uddannelsessystemet.

Brug for kulturændring

- Jeg er beæret over at være Ungdomsbureauet nye talsperson. Ungdomsbureauets arbejde giver plads til et frirum, hvor ens drømme, tankerne og idéer kan få en stemme, siger Nicolaj Laue Juhl.

Han skal som talsperson stå for at håndtere alt pressearbejde, og samtidig bruge Ungdomsbureauets viden om unge til at skabe debat om unges muligheder og livsvilkår.

- Hvordan får vi flere unge til at engagere sig i verden, hvor ens stemme kan føltes så uendeligt lille? Der er brug for en kulturændring, hvor vi fokuserer mere på det medmenneskelighed gennem samfundsengagement i stedet usunde individuelle præstationer både i vores uddannelsessystem, samfundsstrukturen og det personlige liv, siger Nicolaj Laue Juhl.

Første store opgave bliver at være pressechef på Ungdommens Folkemøde 6. - 8. september, og holde åbningstale for de mange tusinde unge, der finder vej til Valbyparken i København.

- Jeg glæder mig til at holde åbningstalen og give mine bud på, hvad vi unge har brug for i en tid, hvor uddannelsesvalg, præstationskultur og tidspres præger vores ungdomsår, siger Nicolaj Laue Juhl.

Nicolaj skal nu forlade reden i Vojens og rykker til København for at passe jobbet.