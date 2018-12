SønderjskE-podcastvært: Det er spændende at komme så tæt på spillerne

Haderslev: SønderjyskEs fodboldhold går ofte under radaren, da FC København og Brøndby IF stjæler alt TV-tiden på dansk fjernsyn. Det er en af grundende til, at Martin Knude hver tirsdag inviterer nuværende og tidligere spillere og trænere, journalister og andre med et forhold til fodboldklubben i et ydmygt studie på en villavej i Jegerup for at lave podcast om klubbens resultater. Der skal være nørderi for den inkarnerede SønderjyskE-fan.

Idéen blev sat i søen med hjælp fra Jacob Ravn, der i dag er pressechef i SønderjyskE. Martin Knude havde skrevet et langt indlæg på et fodboldforum om SønderJyskE-træner Claus Nørgaard, som var fyldt med belæg for, hvorfor podcast-værten mente, at Claus Nørgaard fejlede.

- Jeg er jo bare en helt almindelig fan, og derfor er det spændende at få lov til at komme så tæt på spillerene, siger han.

Til hverdag er Martin Knude konsulent ved en computervirksomhed i Kolding. Da de første podcasts blev produceret for et års tid siden, pendlede Martin fra Aarhus, hvor han boede dengang til Jegerup for at snakke om SønderjyskE. Derfor blev der dengang brugt flere end de tre til fire timer, han nu bruger på at researche, skrive manuskript og redigere den endelige podcast.