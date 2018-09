Tidsplanen er skredet lidt, og det betyder at Sønder Otting Skoles afdeling for Ungeuniverset på Kløvermarken er klar til indflytning i uge 43 efter en større renovering.

Haderslev: Indledningsvis var planen, at eleverne på Sønder Otting Skoles ungeunivers kunne rykke ind i nye, lyse og sunde lokaler i slutningen af august eller starten af september, efter at skolens lokaler er blevet renoveret. Der var skimmelsvamp i bygningen og en høj værdi af VOC-stoffer. Men det kommer ikke til at passe helt. Lokalerne er klar til indflytning i uge 43, der er ugen efter skolernes efterårsferie.

Under renoveringen er eleverne blevet undervist i pavilloner, og det var ifølge Carsten Jessen, der er skoleleder, den mest optimale løsning for de godt otte måneder, renoveringen vil vare, når arbejdet er slut.

- Vi kalder det for verdens længste hyttetur. Vi synes, det har været en rigtig god løsning, og alternativet var, at eleverne skulle indlogeres på en anden nedlagt skole i kommunen, siger han.

I sydbyen bygger Sønder Otting Skole en ny skole, der skal huse eleverne fra 0.-6 klasse, og man kunne jo fristes at spørge, om ikke det ville give mening at rykke 7-9 klasserne med i den omgang.

- Vi har haft en rigtig god dialog med kommunens politikere, og der er enighed om, at dette var den smarteste måde at gøre det på. Renoveringsarbejdet er lavet under ledelse af Teknik og Miljø, der har sørget for, at pengene passer og tingene bliver lavet i den rigtige rækkefølge, siger han.