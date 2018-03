Søndagens kamp i Vojens blev en fest for Thomas og Martin

VOJENS: Reporteren på udebane spejder efter nogle inkarnerede fans at interviewe. Der er sådan set nok af dem, det er dog tydeligt, at man ikke skal gå ned og forstyrre nogen på lægterne, men da en mand klædt i lyseblåt (lige som alle de andre på ståpladserne til venstre) iler op til den totalt mennesketomme bar, ser reporteren på udebane sit snit til at få en hurtig kommentar med hjem.

Thomas Eriksen er ved at bestille en pilsner til sig selv og sin ven, og det er vist kun fordi, de er løbet tør, så da reporteren på udebane begynder at spørge til betydningen af ishockey, siger han meget venligt, men let bestemt:

- Prøv at hør, jeg har lidt travlt, men jeg står lige dernede, og i pausen så kan du bare komme ned og spørge alt det, du vil, men nu skal jeg altså tilbage til kampen.

Reporteren på udebane har forstået beskeden, og forsøger at regne ud, hvorfor de i højtaleren hele tiden spiller "put your hands up in the air". Men pludselig lyder der et jubelbrøl: SønderjyskE har scoret, og med et fatter man, hvorfor de alle har åbne tørklæder: De bruges slet ikke til at holde varmen med, men til at svinge med, når der scores.