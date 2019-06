Søfestivallen er i fuld gang

VEDSTED: Så er sidste dag på den femte Vedsted Søfestival i gang. Stand up'er Kasper Nielsen stod for åbningstalen ved 12-tiden lørdag, hvor han også introducerede dagens første navn; Haderslev Musikskoles band De vilde krabater.

- De spiller tre nummer, der varer tre minutter og I køber tre fadøl, når de er færdige, sagde han til publikum.

Men først var de lige blevet varmet op med flere klappeøvelser.

- Vi tager syv klap. Meget flot. Der er en vis disciplin. Man kan god mærke, at vi er tæt på grænsen.

Festivalen begyndte fredag, hvor der var entré, modsat lørdag.

- Det er fordi, dem der spiller i dag er upcoming bands. I går ville vi gerne have lidt større navne, forklarede festivalleder Lars Boisen.

Der var 250 betalende gæster.

- Det var dejligt. Der måtte godt have været 50-75 mere, så havde der været fuldt hus. Vi håber på 2000 i løbet af i dag.

Klokken 14 optræder Albi samt Melissa & Victoria kendt fra henholdsvis X-Factor og MGP.

Blandt dagens største upcoming bands er Sylvester Larsen; ikke at forveksle med lillebror Hjalmer. Han går på den store scene Grydescenen klokken 18.45.

- Gryden det var der, hvor vi lå og kissemissede. Da jeg var dreng. Men jeg tror aldrig, det lykkedes for mig, mindes Kasper Nielsen, som stammer fra Over Jerstal.

Dagens sidste band går også på Grydescenen klokken 23.45. Det er Any colour you like - et Pink Floyd kopiband.

Men der er hele fire scener. Og ikke at forglemme faktisk også en femte, for det er ikke kun en musikfestival; det er også en vandfestival, så der er alle mulige aktiviteter på og i søen.