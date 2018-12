Nogle snyder bevidst, andre snyder uden at være klar over det. Men alt i alt har der aldrig været stoppet så mange udbetalinger fra de sociale kasser i Haderslev Kommune som i år.

Haderslev Kommune: Én eneste medarbejder i Haderslev Kommune har alene i år stoppet fejlagtige udbetalinger af offentlige midler for 3,7 millioner kroner. - Der er ingen tvivl om, at sagerne er derude, og hvis der var en mere til at føre kontrol, så ville vi også hente mange flere penge hjem, siger Berit Forum, kontrolmedarbejder i Borgerservice. I 2017 blev der stoppet forkerte udbetalinger for 3,0 millioner kroner og året før for 2,8 millioner kroner. - Jeg ville ønske, at det blev mindre år for år, men det er ikke det, jeg oplever, siger Berit Forum.

Foto: Mads Nissen/Scanpix Denmark Modelfoto

Dobbelt indkomst De største beløb kommer fra sager om uberettiget udbetalt kontanthjælp. Det er dog langt fra altid bevidst snyd. - Reglerne er kringlede, når det gælder sager for samlevende. Det er min mavefornemmelse, at der er et flertal, som kommer galt afsted, fordi de ikke forstår reglerne. Det er ikke bevidst. Men omvendt er sagerne ofte ret enkle, når det drejer sig om, at borgeren eksempelvis har et arbejde ved siden af at modtage kontanthjælp eller begynder at modtage SU. Det virker oftere som bevidst snyd, vurderer Berit Forum. Man må heller ikke tage sin kontanthjælp med på udlandsrejser, og her finder Borgerservice også en del overtrædelser af reglerne. Der er også en del sager om forkert udbetalt tilskud til friplads for børn i børnehave, dagpleje og vuggestue, men det er ofte uforsætlige overtrædelser, fordi folk glemmer, at de har friplads, selv om de eksempelvis har fået en bedre lønindkomst.

Politianmeldelser I 2018 har ingen af sagerne været så grove, at det har ført til politianmeldelser. Men det sker, at det er nødvendigt. - For nogle år siden havde vi en sag, der var så grov, at den endte med en fængselsstraf. Og vi har også tidligere haft sager, der er blevet politianmeldt, fortæller Berit Forum. Der er stort set altid tale om sager mod borgere, som har en meget lille indkomst. Derfor er det langt fra altid, at kommunen farer ud med krav om tilbagebetaling. - Vi har fokus på at få stoppet de uberettigede udbetalinger fremadrettet. I 2018 er det kun et beløb på cirka en halv million kroner, der skal betales tilbage, forklarer Berit Forum. Og hvis nogen nu tænker, at det så er tæt på at være gratis at snyde med midlerne, så er det ikke korrekt, tilføjer Berit Forum. - Det er svært at skjule det, når der er tale om helst bevidst snyd. I de tilfælde tøver vi ikke med at kræve hele beløbet tilbage, siger Berit Forum.

Hjælp til sagerne Den lille kontrolafdeling får dog også hjælp andre steder fra. Blandt andet sender Udbetaling Danmark - der er under staten - sager, der virker mistænkelige, til kommunerne for, at de kan kontrollere dem. Det kan være sager om, hvor der bor bemærkelsesværdigt mange mennesker i samme lejlighed eller lignende, oplysninger, der kan bruges til at snyde med. - Samarbejdet med Udbetaling Danmark er rigtig godt. Det giver os en del flere sager, end vi ellers ville have fået nyt om, siger Berit Forum. Samtidig får kontrolafdelingen også tip fra de enkelte sagsmedarbejdere - og der kan være behov for hjælp, hvis kontrollen foregår ude hos en borger. Også på kontoret kan der være behov for hjælp. - De fleste tager det roligt, når de får at vide, at vi har taget dem i at snyde. Og hvis de bliver opfarende, kan vi som regel tale dem ned. Men det hænder da, at jeg har behov for hjælp, siger Berit Forum.