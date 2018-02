Socialdemokrater vil have køb annulleret

Desuden tvivler han på lovligheden, fordi hverken økonomiudvalget eller byrådet har drøftet eller taget stilling til anvendelsen af ejendommen. Kommunen må nemlig kun købe en ejendom for at løse kommunale opgaver.

- Og det er det stadig. Det bliver ikke bedre af, at flertallet vil købe en ejendom uden at have noget at anvende den til. Jeg tvivler meget stærkt på, at det er lovligt, siger den socialdemokratiske gruppeformand, der peger på, at købet er et modkøb for til gengæld at få Danske Diakonhjem til at købe den østlige lejlighed og her indrette et friplejehjem med 48 pladser.

Henrik Rønnow (S) fremlægger på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe derfor nu et såkaldt medlemsinitiativ. På byrådsmødet tirsdag opfordrer han og hans partifæller således byrådet til at stoppe forhandlingerne om købet af den vestlige del af det tidligere psykiatriske hospital. Et køb, der blev vedtaget af et flertal i Haderslev Byråd på den lukkede del af mødet den 19. december og truffet på baggrund af drøftelser på den lukkede del af møder i økonomiudvalget og byrådet i henholdsvis marts og august sidste år.

Psykiatrisk sygehus i Haderslev lukkede i midten af 2016 som behandlingssted og bopæl for psykiatriske patienter. Statens Ejendomsselskab Freja er i gang med at sælge ejendommen en del af ejendommen til henholdsvis Danske Diakonhjem samt til Haderslev Kommune.Det var oprindeligt meningen, at Danske Diakonhjem ville have købt den vestlige del. Men man gik bort fra dette køb, fordi man ikke ville udfordre søbeskyttelseslinjen i forbindelse med ombygningen. I stedet blev det aftalt, at Dansk Diakonhjem i stedet skulle købe den østlige lejlighed og Haderslev Kommune den vestlige del.

Anlægsrammen truet

Lovligheden og fornuften i købet er ikke den eneste årsag til, at Henrik Rønnow vil have købsplanerne stoppet. Den østlige lejlighed på i alt 3570 kvadratmeter var vurderet til at koste mellem 18 og 28 millioner kroner at sætte i stand. Den betydeligt større lejlighed vil ifølge Henrik Rønnow koste meget mere.

- Der er ikke lavet beregninger, men jeg vurderer, at det som minimum vil koste 40-50 millioner kroner at sætte i stand, og allerede nu ved vi, at vi kommer til at sprænge anlægsrammen med 18,3 millioner kroner - uden at der er taget højde for istandsættelsen af bygningen i budgettet i hverken 2018 eller i årene frem.

Borgmester H. P. Geil (V) har tidligere sagt, at der ikke er planer for brugen af ejendommen på Skallebækvej. Oprindelig var det planen, at blandt andet sprogskolen skulle flytte ind i bygningen. De planer er der dog ikke længere.