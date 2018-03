Socialdemokrater genvalgte Jesper Petersen som folketingskandidat

Haderslev: Socialdemokratiet i Haderslev-kredsen har på en generalforsamling genvalgt Finn Østergaard, Sommersted, til formand for Socialdemokratiet i Haderslev-kredsen.

Det 36-årige folketingsmedlem Jesper Petersen, der stammer fra Hammelev, blev enstemmigt genvalgt til folketingskandidat i Haderslev-kredsen. Nu gælder det forberedelserne til det folketingsvalg, partiet forventer kommer inden for det næste år. Her er målsætningen genvalg til Jesper Petersen og vælgermæssig fremgang fra de 24,3 procent partiet fik lokalt ved folketingsvalget i 2015. - Det er dejligt at opleve opbakning og tillid fra medlemmerne. Det forpligter, og jeg vil blive ved med at arbejde hårdt for partiet på Christiansborg og for landsdelens interesser, udtaler Jesper Petersen i en pressemeddelelse efter generalforsamlingen.