Socialdemokrater: Ingen aftale om million-besparelser før efter ferien

Haderslev Kommune skal spare mindst 60 millioner kroner, ellers går den kommunale kassebeholdning i blodrødt minus med et underskud på 32 millioner ved udgangen af 2020, der stiger til 77 millioner kroner i 2022. Henrik Rønnow beklagede igen under mødet, at Socialdemokratiet ikke langt tidligere var inviteret til forhandlinger om det store sparekrav.

Onsdag mødte han sammen med partifællen Lone Ravn op på borgmester H. P. Geils (V) kontor for at drøfte det handlekatalog med spareforslag for sammenlagt 64,2 millioner kroner, som et borgerligt flertal efter økonomiudvalgets møde tidligere i juni sendte i høring hos bestyrelser og medarbejdergrupper uden forudgående drøftelser med byrådets andre partier.

Haderslev Kommune har forud for budgetforhandlingerne i august en stor udfordring.Et borgerligt flertal har udsendt et sparekatalog, der er i offentlig høring frem til den 14. august. Byrådet mødes til budgetseminar 21. august. Budget 2020 skal endeligt vedtages 8. oktober.

Lange briller nødvendige

- Jeg havde gerne set, at vi allerede for lang tid siden havde genåbnet budgettet, vi var klar, men udspillet fra den borgerlige gruppe satte en stopper for det. Så derfor trækker det nu ud. Det er ikke godt, for så bliver de fleste besparelser ikke effektueret før i 2020, og mange medarbejdere må gå på sommerferie med stor usikkerhed, siger Henrik Rønnow, der havde foretrukket, at de politiske partier havde forhandlet intensivt i fem, måske to eller tre dage, inden handlekataloget var meldt ud.

Han vil ikke øge usikkerheden hos medarbejderne ved at fortælle, hvor Socialdemokratiet vil sætte ind. I forvejen er der ifølge ham usikkerhed nok.

Socialdemokratiet ser dog gerne, at politikerne i Haderslev Byråd tager de "lange" briller på.

- Vi skal ikke bare se et eller to år frem på voksenområdet. Vi bliver nødt til at se frem mod 2030 allerede nu og sætte ind. Tilsvarende på skoleområdet. Vi er enige om, at der ikke skal lukkes skoler. Men der bliver færre elever, og det betyder, at der kommer færre penge til skolerne. Men skolerne kan bare ikke drives for færre midler end nu. Opgaven er derfor at skabe bæredygtige skoler, som er attraktive i forhold til de private.