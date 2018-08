- Vi kommer til at tage af kassen, men vi har så også en forventning om, at udgifterne til specialområdet falder, siger gruppeformanden.

Henrik Rønnow ønsker ikke forud for forhandlingerne, der går i gang med budgetseminaret i Ecco-centeret tirsdag og onsdag i den kommende uge, at sætte præcise tal på, hvor meget partiet vil investere i almenområdet.

- Daginstitutioner og skoler skal have et løft med flere hænder. Helt enkelt skal der også være overskud til at tage sig af den helt almindelige dreng, der så at sige har for meget krudt i røven og som måske kan ende med at blive et problem, hvis der ikke tages hånd om ham. For os er flere uddannede medarbejdere vejen frem, siger formanden for den socialdemokratiske gruppe, Henrik Rønnow, der også er formand for byrådets udvalg for børn og familie.

Haderslev: Socialdemokraterne i Haderslev Byråd går ikke til forhandlingerne om næste års budget med ultimative krav, men partiet holder fast i sit valgløfte fra sidste år og ønsker derfor at styrke almenområdet på skole- og dagtilbudområdet ved dette års forhandlinger med et to-cifret millionbeløb.

Tirsdag og onsdag er der budgetseminar. Med udgangspunkt i direktionens oplæg skal politikerne her drøfte, hvordan de kommende års kommunale budgetter skal skæres. Borgmesteren har i den forløbne uge haft drøftelser med de enkelte gruppeledere, hvor de har haft mulighed for at fremlægge deres forslag - som alternativer til direktionens oplæg. Det kommende års budget skal førstebehandles i Haderslev Byråd 18. september og endelig godkendes 9. oktober.

Intelligent løsning

Henrik Rønnow mener, at nogle få millioner kroner kan gøre en forskel.

- Men vi snakker ikke kun om to millioner, et to-cifret beløb er over ti millioner kroner, tilføjer han.

Gennem de senere har Haderslev Byråd givet flere tillægsbevillinger for at dæmme op for millionunderskuddet på det specialiserede område og for at få balance. Hidtil uden held.

Det specialiserede område ligger i øjeblikket 4000 kroner over beløbet, der gives til den helt almindelige elev på almenområdet. Det skal ifølge socialdemokraterne udjævnes.

- Handlekataloget anbefaler, at man flytter syv millioner kroner, men vi mener, det skal gøres intelligent, uden at det får konsekvenser for det specialiserede specialområde. Det skal ikke være et tæppe, der rives væk under området. Vi skal investere, og en styrkelse af almenområdet vil betyde mindre pres på specialområdet, siger Henrik Rønnow.