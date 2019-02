Socialdemokrat: Venner, vi får en ny skole

Haderslev Byråd har godkendt licitationsresultat på 86.243.600 kroner for den nye skole i sydbyen. Byrådsmedlem Malene Ravn Neumann (LA) stemte som den eneste imod, og det skabte debat.

Haderslev: Jamen, venner! Forstår I det slet ikke? Vi får en helt ny skole. Endelig kan vi komme i gang. Jeg tror, de fleste af os har været i tvivl om, hvorvidt det nogensinde blev til noget. Men nu får vi altså en ny skole. Socialdemokraten Bo Morthorst Rasmussen kunne ikke lade være med både at more og samtidig græmme sig, da byrådet tirsdag efter en længere disput godkendte licitationsresultatet på den nye skole i Sydbyen. Med en pris på 86.243.600 kroner har både udvalget for børn og familie og økonomiudvalget udvalgt Ommen og Møller fra Rødekro til at stå for byggeriet af den nye skole i Sydbyen. Alle de fem prækvalificerede firmaer afgav et bud, men Rødekro-firmaets var det billigste, og det var derfor også dette firmas bud, som endte med at blive valgt af et stort flertal i byrådet - også selv om det betyder en overskridelse af det oprindelige budget på 8,9 millioner kroner.

Licitationsresultater Den 28. januar blev der afholdt licitation på byggeriet af den nye skole i sydbyen. Alle fem firmaer, der var prækvalificerede, afgav pris.Resultatet blev:



Ommen og Møller: 86.243.600 kroner



Bo Michelsen: 89.560.000 kroner



CAWO: 89.900.000 kroner



Egil Rasmussen: 91.377.000 kroner



Jorton: 94.952.500 kroner

Dobbeltmoralsk Kun Malene Ravn Neumann fra Liberal Alliance stemte imod. Ikke fordi der kommer en budgetoverskridelse, men fordi hun mener, at social ansvarlighed skal vægte større ved valget af entreprenør. - Jeg ved godt, at det er prisen, der tæller, men det er jeg uenig i. Jeg mener godt, at man kan stille krav, når vi også går meget op i at hædre årets sociale virksomheder og årets mentor. Jeg føler mig dobbeltmoralsk i udvalget for beskæftigelse og integration, når vi ikke går forrest og stiller krav om socialt ansvar og i at leve op til FNs Verdensmål, lød det fra hende. Hendes udmelding fik flere politikere på benene. Blandt andet den konservative Kjeld Thrane. Han slog fast, at kriterierne for udbuddet sættes ved udbuddet. Det samme understregede Henrik Rønnow (S):

Social profil - Det glæder mig, at du vil styrke den sociale profil. Men virksomhederne byder ind efter gældende regler. Hvis Haderslev kun vil give lokale firmaer førsteret til opgaver, så vil andre kommuner gøre det samme, og det er ingen tjent med, sagde Henrik Rønnow, der henviste til Malene Ravn Neumanns udtalelser i JydskeVestkysten. - Nej, det giver ikke mening, og slet ikke som liberal, tilføjede Bent Iversen (SF), mens Svend Brandt (EL) anlagde en positiv synsvinkel: - Vi glæder os til, at Liberal Alliance stiller et forslag om social ansvarlighed ved valg af entreprenør.

Ikke lovligt Signe Knappe (V) sagde henvendt til Malene Ravn Neumann, at det er god borgerlig liberal politik at vælge det bedste tilbud til prisen: - Alt er afklaret i prækvalifikationen, og geografi er i øvrigt ikke et lovligt. Det er ikke fair konkurrence. Hvis vi i øvrigt skulle have ladet licitationen gå om for at opfylde dette krav, så ville det koste to til tre millioner, sagde hun. Herefter overtog Bo Morthorst Rasmussen taletiden og glædede sig over, at det nye skolebyggeri nu bliver en realitet. Budgetoverskridelsen på 8,9 millioner kroner vil der blive taget højde for. Udvalget for børn og familie har i budgettet for den nye skole allerede fundet en besparelse på 2,155 millioner kroner. Resten, 6,85 millioner kroner, skal der tages højde for i forbindelse med budgetforhandlingerne i sensommeren.