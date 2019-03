Socialdemkrat: Nørregade kan få et løft med udeservering

Socialdemokraten Henrik Rønnow vil i en forsøgsperiode fra 1. maj til 1. september give restauratører i Nørregade mulighed for at lave udeservering. Nørregade kan bidrage til at skabe sammenhæng og udvikling i Haderslev, siger han.

Med baggrund i de igangværende afprøvninger af byrummene på Gravene, ved Møllestrømmen samt i Hertugens Baghave mellem Jomfrustien og Slotsgade vil han give restauratørerne i Nørregade mulighed for at servere øl og mad udenfor også.

Jeg drømmer om, at vi får gjort Nørregade til en tryg, hyggelig og attraktiv gade at færdes i og drive virksomhed i.

Ifølge Henrik Rønnow skal Haderslev Kommune stille betonklodser til rådighed, så sikkerheden er i orden. Tilsvarende skal kommunen stå for afmærkning, opsætning af skilte og lignende, lige som det skal være Haderslev Kommunes opgave at indhente de fornødne tilladelser fra politi og andre myndigheder.

Konkret anbefaler Henrik Rønnow, at der gennemføres et fire måneder langt forsøg, som skal evalueres med henblik på eventuelt at gøre forsøget med udeservering permanent.

Fortjener et løft

Nørregade indgår ikke i de forsøg, som frem til april foregår. Det er Henrik Rønnow ked af.

- Nørregade er i høj grad en gade, der fortjener et løft og en gade, der kan bidrage til at skabe sammenhæng og udvikling i byen til gavn for både indbyggere og turister.

- Jeg drømmer om, at man i Haderslev kan nyde en pizza på Fratelli eller en fadøl på Buchs under åben himmel og at flere får mod på at åbne restaurant eller café i hjertet af Haderslev, siger Henrik Rønnow, som mener, at flere tilbud vil gøre byen endnu mere attraktiv.

Han har tidligere drøftet sagen med borgmester H. P. Geil (V):

- Jeg fornemmer, at han er positiv overfor ideen. Nu skal vi sætte handling bag ideen, som ikke må drukne i bureaukrati og tom snak, lyder det fra Henrik Rønnow.