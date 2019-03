Åbenhed

Han lægger ikke skjul på, at Haderslev Kommune har valgt at gå med seler og livrem i sagen om indeklimaet på ungeuniverset:

- Vi vil gerne kunne se alle i øjnene og sige, at alt er, som det skal være.

Som en del af seler- og livremstrategien valgte kommunen i februar at offentliggøre fundet af legionella-bakterier i vandet:

- Det har intet med det andet at gøre, men vi kan ikke holde til, at nogle kom og sagde: Hvorfor har I fortiet det? Derfor kommer alt, vi finder ud, fastslår børn og ungechefen.

Legionella-bakterien blev fundet i vandet på skolen. Der er ikke under spor af legionella i Hjortebrohallen. Bakterien smitter ved indånding af fordampet vand, der dermed kommer ned i lungerne og giver lungebetændelse. Det er ikke farligt at drikke vand med legionella.

På Sdr. Otting Skole blev der skruet op for temperaturen på det varme vand, og der blev sat gang sat i arbejder for at nedbringe temperaturen på det kolde.

Legionella-bakterier opstår, hvis det kolde vand er over 12, og det varme er under 50 grader. Småbørn og mennesker med svækket immuforsvar har størst risiko for at blive smittet.