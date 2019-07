Haderslev: Politiet havde mandag formiddag endnu ikke fuldt overblik over et indbrud hos en smykkeforretning i Storegade. Klokken 5.57 søndag morgen gik alarmen, da en eller flere indbrudstyve forsøgte at trænge ind i forretningen. Et gitter forhindrede dem dog i at komme ind, og tilsyneladende fik gerningsmanden eller mændene så travlt, at de måtte smide en del af byttet. I hvert fald blev der fundet smykker, der var efterladt foran forretningen.