Smølferne får nyt mødested

De sociale skal have et løft i dato-supermarkedet, og så får Ringgaard Gruppen plads til dobbelt så mange medlemmer.

VOJENS: Det kniber med pladsen hos Ringgaard Gruppen aka Smølferne som de kalder sig på Vestre Byvej 1. Den tidligere skralder Kristian Ringgaard, som nu driver det alternative supermarked med overskudsvarer, er i gang med at bygge ud.

Han har doneret den gamle stald, som er supermarkedets nabobygning, til foreningen. Den er ved at blive bygget om, så der bliver bedre plads til butik, sorteringsrum og et socialt mødested.

- Vi kan desværre ikke tage flere ind, forklarer Kristian Ringgaard.

Foreningen har 500-600 medlemmer. På åbningsdagen møder typisk 50-60 medlemmer op for at handle. Sommetider 90.

- Så er der trængsel, og der er stort set udsolgt, konstaterer han.

Er der noget tilovers går det til forskellige hobbylandmænd med grise og høns.

Mellem jul og nytår holdes der julebanko for medlemmerne. Det er den slags aktiviteter, der gerne skulle blive bedre plads til.

- Det sociale har været tabt, fordi lokalet har været for lille. Før sad folk og drak kaffe fra vi åbnede, og til efter vi lukkede. Der udover vil vi gerne have kulturel madlavning, hvor udlændinge kommer og laver mad for os og omvendt, siger Kristian Ringgaard Møller.

De ny faciliteter får et mindre industrikøkken installeret. Udvidelsen giver plads til nye medlemmer.

- Jeg tror, vi kan håndtere det dobbelte bagefter.

Til marts står de nye faciliteter måske klar. Det er gjort muligt at et tilskud på 900.000 kroner fra Realdania.

Foreningen Ringgaard Gruppen henter såkaldte datovarer i et område fra Kolding i nord til grænsen i syd. Kunderne kommer fra et lige så stort område.

94 frivillige hjælper til med de praktiske ting som at hente varer, sortere dem, vaske kasser og holde butikken åben.

Lokalt donerer Meny og Spar i Starup varer til butikken. Der er en lignede butik i Tommerup på Fyn.